Разработана методика обнаружения айсбергов при помощи нейросетей

Несмотря на то, что современные спутниковые системы обеспечивают глобальное покрытие всей поверхности Земли, проблема расшифровки спутниковых и радиолокационных снимков остается актуальной. Радиолокационные методы позволяют выявлять аномалии в сигнале, но не могут определить их природу: является ли отражение айсбергом, кораблем или следствием волнения на водной поверхности. В отличие от оптической съемки, радиолокационная система «ощупывает» поверхность радиоволнами и способна работать в любое время суток и условиях плохой видимости — поэтому ее активно используют в мореплавании.