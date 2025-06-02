Звездный стилист Лисовец рассказал, как выбрать наряд на выпускной в школе

Нужны легкие струящиеся воздушные наряды: мини-платья или даже широкие брюки в пол разных цветов. Тоже касается и парней. Джинсы, пиджак, кеды, стильно уложенные гелем волосы — вот и образ готов! Надевая в этот день папину рубашку и брюки, завязывая галстук с тяжелым узлом, выпускник превращается в «топ-менеджера банка». И это выглядит довольно-таки странно. Стоит помнить, что у юноши еще будет время, когда ему придется носить классические костюмы. А пока и ребята, и девушки — молоды, — им стоит оставаться юными! И эту свежесть нужно стараться зафиксировать в своем праздничном образе.