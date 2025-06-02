Синоптик Леус предупредил москвичей о магнитных бурях 2 и 3 июня

В понедельник и вторник, 2 и 3 июня, жители столичного региона могут столкнуться с влиянием магнитных бурь. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— 2 июня они будут сильные, а ко вторнику ослабнут. Однако сказать наверняка, как скоро закончится это явление, на сегодняшний день невозможно. Оно может длиться как пять дней, так и месяц, — поделился эксперт.
По его словам, в настоящий момент Солнце находится близко к своему очередному максимальному циклу. Поэтому сейчас его активность только растет. В связи с этим повышается частота всевозможных геомагнитных возмущений. В течение всего июня будет высока вероятность обрушения на Землю магнитных бурь.
Директор института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с «Вечерней Москвой» добавил, что магнитные бури всегда возникают через 2−3 дня после вспышки на Солнце.
В ночь на 31 мая ученые зарегистрировали крупнейший выброс солнечной массы в 2025 году, зафиксированный с помощью космических наблюдательных средств. Специалисты прогнозируют, что выброс может вызвать самую масштабную серию магнитных бурь в 2025 году — до уровня G4, предпоследнего по шкале интенсивности.
Также недавно ученые предположили, что сильные магнитные бури могут повлечь за собой резкую смену геомагнитного поля Земли. Вслед за этим может нарушиться работа технических приборов, а также ухудшиться общее самочувствие людей. Какие еще последствия влекут за собой магнитные бури, в материале «ВМ».