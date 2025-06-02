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В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

С 1 июня россияне не смогут получать СМС, если в это время ведут телефонный разговор. В связи с этим сменить пароль для «Госуслуг» будет возможно, только если человек не разговаривает по телефону, объяснили в МВД.

Источник: Агентство «Москва»

1 июня в России вступило в силу нововведение, согласно которому код для подтверждения операций на едином портале госуслуг будет высылаться, только если в этот момент с телефона не совершается звонок, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Таким образом, считают в киберполиции, нельзя будет получить неправомерный доступ к аккаунту, используя схемы с демонстрацией экрана, пояснили в МВД.

Закон, предполагающий подобные изменения, был принят в апреле 2025 года. Мера направлена на защиту россиян от кибермошенничества. Теперь, если СМС-сообщение отправляется абоненту в момент звонка, оно поступит на телефон только после завершения разговора.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее высказал мнение, что любой код доступа, который люди сейчас получают через СМС, — зло. «Это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ», — заявил глава ведомства.

В связи с этим Минцифры намерено ужесточить правила восстановления паролей на «Госуслугах». Ведомство рассматривает возможность использовать для этого биометрию, идентификацию в МФЦ или проверки через банковское приложение.

В конце мая МВД сообщило, что мошенники изменили схему получения доступа к «Госуслугам». Теперь они пытаются добиться, чтобы люди самостоятельно обращались в «техническую поддержку» на поддельный номер. Аферисты присылают письма, замаскированные под автоматические сообщения техподдержки, на электронную почту или в мессенджер. В них мошенники пишут, что кто-то неправомерно получил доступ к их учетной записи, и призывают позвонить по указанному номеру.