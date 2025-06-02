В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

В конце мая МВД сообщило, что мошенники изменили схему получения доступа к «Госуслугам». Теперь они пытаются добиться, чтобы люди самостоятельно обращались в «техническую поддержку» на поддельный номер. Аферисты присылают письма, замаскированные под автоматические сообщения техподдержки, на электронную почту или в мессенджер. В них мошенники пишут, что кто-то неправомерно получил доступ к их учетной записи, и призывают позвонить по указанному номеру.