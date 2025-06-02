Футболист Сафонов выплатил 66 миллионов рублей задолженности по алиментам

Игрок сборной России подписал с парижским клубом контракт на пять лет. Он будет играть в составе команды до 2029 года. Как рассказал журналист Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. 10 июня 2024 года жена голкипера сборной РФ по футболу Матвея Сафонова написала в парижский футбольный клуб PSG, чтобы взыскать со спортсмена алименты.