Футболист Сафонов выплатил 66 миллионов рублей задолженности по алиментам

Российский футбольный вратарь, играющий в парижском клубе ПСЖ, Матвей Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Анастасией Казачек. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza Spirt.
По данным источника, Сафонов перевел на специальный счет своей дочери 66 046 160 рублей и 22 копейки. Тем не менее обеспечительные меры с вратаря пока не сняли, и он не имеет возможности приехать в Россию, говорится в публикации.
Московский городской суд еще в августе прошлого года оставил в силе решение Никулинского суда, который ранее обязал голкипера платить алименты экс-супруге.
В конце прошлого года российский голкипер успел стать героем обложки знаменитого французского спортивного журнала L'Equipe. Надпись «Хладнокровный страж» украшает фотографию Сафонова на обложке журнала.
Игрок сборной России подписал с парижским клубом контракт на пять лет. Он будет играть в составе команды до 2029 года. Как рассказал журналист Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. 10 июня 2024 года жена голкипера сборной РФ по футболу Матвея Сафонова написала в парижский футбольный клуб PSG, чтобы взыскать со спортсмена алименты.