NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Разработчик NTechLab планирует расширить пилотные зоны, где будет установлен голосовой ИИ-помощник для городской среды, до 30 к концу 2025 года — уже добавились тестовые территории в Москве и Нижнем Новгороде, а в ближайшее время они появятся в Санкт-Петербурге и в Севастополе, сказал журналистам генеральный директор NTechLab Алексей Паламарчук.
«На сегодняшний день пилотные территории уже есть в Казани, в Нижнем Новгороде, установлены уже в Ярославле, в Москве, сейчас монтируем в Санкт-Петербурге, в Севастополе. Это решение достаточно новое, но мы уже видим такой достаточно живой отзыв, живой интерес к этому решению. Мы рассчитываем, что в этом году будет не менее 30 пилотных площадок по городам установлены», — сказал Паламарчук в кулуарах конференции ЦИПР-2025.
В первую очередь система появится в общественных местах, парках, скверах, детских площадках и мемориальных комплексах, отметил он. Технически это будет реализовано как видеокамера с небольшим громкоговорителем. Причем громкоговорители уже установлены в общественных местах, но они выполняют другие функции.
Глава NtechLab отметил, что в перспективе ИИ-система будет не только фиксировать нарушения, но и отмечать изменение погоды или вызывать «скорую», когда увидит, что человеку плохо.
Система уже умеет идентифицировать нарушения, которые касаются средств индивидуальной мобильности — самокатов, велосипедов, мопедов. Причем она идентифицирует именно нарушения: когда на самокате едет больше одного человека, когда едет человек с ребенком, когда человек перед пешеходным переходом не остановил самокат и не слез с него, когда бросил самокат в неположенном месте.
«Скажу, мы на сегодняшний день находимся в плотных переговорах по этому поводу, для того чтобы эти данные можно передавать. И они эти данные использовали при выстраивании деятельности. … Есть все предпосылки, что мы в этом году эти решения будут внедрены полностью, как у нас говорят в проде — с полноценным использованием», — добавил Паламарчук.