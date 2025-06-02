NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России

«На сегодняшний день пилотные территории уже есть в Казани, в Нижнем Новгороде, установлены уже в Ярославле, в Москве, сейчас монтируем в Санкт-Петербурге, в Севастополе. Это решение достаточно новое, но мы уже видим такой достаточно живой отзыв, живой интерес к этому решению. Мы рассчитываем, что в этом году будет не менее 30 пилотных площадок по городам установлены», — сказал Паламарчук в кулуарах конференции ЦИПР-2025.