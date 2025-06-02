Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России

NTechLab расширит пилотные зоны с голосовым ИИ-помощник на 30 площадках в России.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Разработчик NTechLab планирует расширить пилотные зоны, где будет установлен голосовой ИИ-помощник для городской среды, до 30 к концу 2025 года — уже добавились тестовые территории в Москве и Нижнем Новгороде, а в ближайшее время они появятся в Санкт-Петербурге и в Севастополе, сказал журналистам генеральный директор NTechLab Алексей Паламарчук.

«На сегодняшний день пилотные территории уже есть в Казани, в Нижнем Новгороде, установлены уже в Ярославле, в Москве, сейчас монтируем в Санкт-Петербурге, в Севастополе. Это решение достаточно новое, но мы уже видим такой достаточно живой отзыв, живой интерес к этому решению. Мы рассчитываем, что в этом году будет не менее 30 пилотных площадок по городам установлены», — сказал Паламарчук в кулуарах конференции ЦИПР-2025.

В первую очередь система появится в общественных местах, парках, скверах, детских площадках и мемориальных комплексах, отметил он. Технически это будет реализовано как видеокамера с небольшим громкоговорителем. Причем громкоговорители уже установлены в общественных местах, но они выполняют другие функции.

Глава NtechLab отметил, что в перспективе ИИ-система будет не только фиксировать нарушения, но и отмечать изменение погоды или вызывать «скорую», когда увидит, что человеку плохо.

Система уже умеет идентифицировать нарушения, которые касаются средств индивидуальной мобильности — самокатов, велосипедов, мопедов. Причем она идентифицирует именно нарушения: когда на самокате едет больше одного человека, когда едет человек с ребенком, когда человек перед пешеходным переходом не остановил самокат и не слез с него, когда бросил самокат в неположенном месте.

«Скажу, мы на сегодняшний день находимся в плотных переговорах по этому поводу, для того чтобы эти данные можно передавать. И они эти данные использовали при выстраивании деятельности. … Есть все предпосылки, что мы в этом году эти решения будут внедрены полностью, как у нас говорят в проде — с полноценным использованием», — добавил Паламарчук.