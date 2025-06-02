Мошенники стали красть аккаунты Telegram под видом розыгрышей игрушек Labubu

Мошенники начали использовать популярные игрушки Labubu в виде монстров с ярковыраженными зубами для кражи Telegram-аккаунтов. Боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв или якобы проводят розыгрыши. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили аналитики департамента защиты от цифровых рисков компании F6.
— Под предлогом получения подарка в виде Лабубу за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем — ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как «уникального пользователя». На самом деле это код доступа в аккаунт, — пояснили в компании.
Также для якобы участия в конкурсах россиянам предлагают подписаться на определенные Telegram-каналы — некоторые могут рекламировать мошеннические схемы, созданные с целью кражи денег.
Кроме того, специалисты F6 обнаружили в мессенджере несколько аккаунтов и ботов, ведущих фейковую продажу игрушек. После перевода денежных средств «продавец» может перестать выходить на связь, а вернуть деньги, скорее всего, не получится, передает РИА Новости.
«Вечерняя Москва» рассказала, что представляют собой игрушки Labubu, почему они стали популярными и сколько они стоят.