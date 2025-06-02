Куда сходить в Москве в июне: спектакли, концерты и стендап

Сразу два сольных концерта от артиста, который уже давно вышел за рамки рэпа и с каждым годом все больше расширяет армию своих фанатов. Баста планирует с размахом отметить свой 45-летний юбилей и собрать в «Лужниках» рекордное количество поклонников своего творчества. Вместе с ним на сцену выйдут Guf, Zivert, Егор Крид, OG Buda, Эрика Лундмоен, Hammali, Navai, Смоки Мо и другие артисты, которые исполнят совместные песни с хедлайнером мероприятия.