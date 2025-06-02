Куда сходить в Москве в июне: спектакли, концерты и стендап

Начало лета — прекрасное время для того, чтобы развлечься и зарядиться отличным настроением. Солнечных дней становится все больше, а природа уже окончательно расцвела. «Вечерняя Москва» и Яндекс Афиша подобрали мероприятия, которые помогут москвичам и гостям столицы сделать ближайший месяц по-настоящему незабываемым.
Театр.
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
Когда: 1, 19−22 июня.
Где: Театр «Маска», 12+.
Полюбившаяся зрителям постановка для ценителей творчества Артура Конан Дойля от авторов популярного мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Шерлок Холмс, доктор Ватсон, профессор Мориарти, миссис Хадсон, Бэрримор и другие знакомые герои предстанут перед зрителями в неожиданном ракурсе. Остроумные диалоги, захватывающий сюжет и множество комических ситуаций подарят отличное настроение всем поклонникам качественного детектива.
Последняя сказка (12+).
Когда: 1, 3−5, 7, 8, 11−15, 17−19, 21, 22, 24−26, 28, 29 июня.
Где: Московский дворец молодежи.
Музыкальный спектакль, вдохновленный сказками Шахерезады. Али-Баба, Аладдин, всемогущий Джинн и другие любимые с детства персонажи волшебного Востока оживут на сцене Московского дворца молодежи. В центре сюжета окажутся наши современники — молодая пара, неожиданно попадающая в запутанную историю. Мюзикл «Последняя сказка» станет для зрителя проводником в мир роскошных дворцов и ковров-самолетов, где живет настоящее волшебство, которого сегодня нам так не хватает.
Три товарища (16+).
Когда: 13 июня.
Где: Современник.
Классическое произведение Ремарка в режиссуре прославленной Галины Волчек, погружающее зрителя в атмосферу Германии на рубеже 20−30-х годов прошлого века. В центре сюжета — любовь двух представителей «потерянного поколения», которые встретились между двумя масштабными войнами, и, как следует из названия, история настоящей дружбы, не сломленной ни страхом смерти, ни ощущением приближающейся катастрофы.
Человек из ресторана (12+).
Когда: 26, 27 июня.
Где: Планета КВН.
Народный артист Российской Федерации Константин Райкин в трогательном спектакле по мотивам одноименной повести Ивана Шмелева. Это произведение о чести и достоинстве «маленького человека» сделало автора одним из самых популярных писателей своего времени. Главный герой — Яков Скороходов, большую часть своей жизни проработавший официантом. Он стыдится своего положения, но все равно старается оставаться честным даже тогда, когда сама судьба, кажется, решает его проверить.
Выставки.
Формы и образы. Расписное дерево.
Когда: 1 июня.
Где: Выставочные залы РОСИЗО.
Дерево для России давно стало частью нашей общей традиции. На выставке можно будет увидеть богородскую игрушку, сергиево-посадскую матрешку и другие деревянные изделия с красивой резьбой и яркой росписью из разных регионов нашей страны. Оценить орнаменты Русского Севера, изделия из знаменитой на весь мир Хохломы, а также работы мастеров Поволжья еще можно успеть в первый день лета.
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии (16+).
Когда: 1, 3−8, 10−15, 17−22, 24−29 июня.
Где: Новая Третьяковка.
Немногие знают, что в начале прошлого века русские художники массово заинтересовались азиатской культурой. Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов, Михаил Курзин и другие авангардисты и неоклассики совершали паломничество на Восток, где они знакомились с местным колоритом. На выставке представлены работы мастеров, которых объединила любовь к восточной культуре, а особое место уделено творчеству художников, эвакуированных в Центральную Азию во время Великой Отечественной войны.
Ретро-объектив.
Когда: 1, 3−8, 10, 13−15, 17−20 июня.
Где: Галерея Ходынка.
Выставка — возможность увидеть коллекцию раритетной фототехники из частных собраний. В ее центре — советские экспонаты, каждый из которых дополнен детальным описанием. Также в пространстве проходят лекции, мастер-классы и экскурсии, во время которых посетители смогут узнать много нового об истории фотографии в нашей стране.
Концерты.
Максим Фадеев.
Когда: 6 июня.
Где: Зеленый театр.
Композитор и продюсер Максим Фадеев впервые за долгое время выступит в столице с большим концертом. Он принимал участие в создании сотен хитов, известных всей стране, но сам редко появлялся на сцене. 6 июня мэтр «выйдет из тени», чтобы в компании 12 музыкантов исполнить культовые песни для поклонников качественного живого звука.
Дени Кохановский (6+).
Когда: 6 июня.
Где: Мастерская Петра Фоменко.
Пианист-виртуоз, которому недавно исполнилось всего 15 лет, даст концерт для любителей классической музыки. В программе вечера — композиции Баха, Шопена и Равеля в исполнении юного таланта. Дени Кохановский — занимается игрой на фортепиано с детства и уже выиграл несколько престижных международных музыкальных конкурсов. На большой сцене вундеркинд начал появляться в девять лет, за свою недолгую карьеру успев выступить в лучших концертных залах России.
Offset (16+).
Когда: 14 июня.
Где: МТС Live Холл.
Американский рэпер Offset — бывший участник группы Migos, автор платиновых хитов и постоянный гость мемов. После ухода из сверхпопулярного коллектива он начал успешную сольную карьеру, набрав на сегодняшний день более 2 миллиардов прослушиваний на стриминговых платформах. Специальный гость мероприятия — одиозный хитмейкер Lil Pump, которого в России многие знают как исполнителя сингла «Gucci Gang».
Баста (12+).
Когда: 27, 28 июня.
Где: Большая спортивная арена «Лужники».
Сразу два сольных концерта от артиста, который уже давно вышел за рамки рэпа и с каждым годом все больше расширяет армию своих фанатов. Баста планирует с размахом отметить свой 45-летний юбилей и собрать в «Лужниках» рекордное количество поклонников своего творчества. Вместе с ним на сцену выйдут Guf, Zivert, Егор Крид, OG Buda, Эрика Лундмоен, Hammali, Navai, Смоки Мо и другие артисты, которые исполнят совместные песни с хедлайнером мероприятия.
Стендап.
Максат Сыдыков (18+).
Когда: 1 июня.
Где: StandUp Cafe.
Участник шоу Stand Up на ТНТ и победитель Stand Up Fest на ТНТ, первый комик из Кыргызстана, участник интернет-шоу «Комьюнити» — все это регалии Максата Сыдыкова, комика с большим будущим, выступления которого привлекают все больше любителей качественной комедии. Его авторский стиль заключается в смешении дерзкого и живого юмора с рефлексией на личные темы. Максат не пытается понравиться зрителю, не любит занудствовать, но гарантированно рассмешит любого, кто готов поймать его волну.
Саша Малой и Алексей Шамутило (18+).
Когда: 7 июня.
Где: StandUp Store Moscow.
Сразу два комика со своими узнаваемыми стилями выйдут 7 июня на сцену StandUp Store Moscow. Экспрессивный и не боящийся посмеяться над собой Саша Малой и тонкий интеллигентный комик Алексей Шамутило — это «двойной удар», который достигнет каждого в зрительном зале. Вы можете знать их по выступлениям на ТНТ и по многочисленным интернет-проектам, но побывать на их концертах вживую — это зрелище иного порядка.
Разгоны (18+).
Когда: 12 июня.
Где: Стендап клуб на Трубной.
Увидеть, как создается комедия в режиме онлайн, можно будет на съемках шоу «Разгоны». Концепция в том, что комики приходят с набросками шуток, садятся в круг и пробуют «добить» материал, сделав его максимально смешным. Многое из того, что рождается на «Разгонах», позже можно услышать в больших сольных концертах известных комиков, набирающих миллионы просмотров.
Дима Гаврилов (18+).
Когда: 17 июня.
Где: Still StandUp Club.
Известный комик и подкастер Дима Гаврилов 17 июня появится на сцене Still StandUp Club с новым материалом. Участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и других проектов отличается от коллег балансированием между цепким юмором на грани фола и шутками для интеллектуалов. Как и многие комики, он начинал с выступлений в команде КВН, но позже выработал свой стиль и занялся сольным творчеством.
Детские.
Пау-вау.
Когда: 14 июня.
Где: Домик Фанни Белл.
Интерактивный спектакль для самых маленьких о жизни и культурных особенностях американских индейцев. Дети смогут в прямом смысле слова «прикоснуться» к миру коренных народов Нового света — во время представления можно трогать актерский инвентарь, изучая вещи, которые в новинку и для многих взрослых. Необычные природные явления, пение птиц и индейские легенды — все это ждет юных зрителей в Домике Фанни Белл.
Тайны арт-рынка (12+).
Когда: 13, 15, 22, 29 июня.
Где: ЦСИ Винзавод.
Квест-экскурсия, предназначенный для детей 12−14 лет. Подростки смогут попробовать себя в роли художников и галеристов, создать свои произведения и даже выставить работу на торги. Погружение в мир арт-рынка стало возможным благодаря историку искусств Веронике Антамановой, разработавшей концепцию квеста, который будет интересен даже тем, кто далек от творчества.
Остров сокровищ (6+).
Когда: 20 июня.
Где: Губернский театр.
Доктор Ливси, сквайр Трелони, отважный мальчик Джим Хокинс и, конечно же, одноногий пират Сильвер — все они известны нам с детства, когда книги о пиратах были в тренде, а смелость и помощь друзьям считались главными добродетелями. Познакомить подрастающее поколение с культовой историей можно на сцене Губернского театра, где артисты «оживят» героев романа Роберта Льюиса Стивенсона.
А для тех, кому не хочется выходить из дома даже летом, «ВМ» подготовила подборку интересных книг.