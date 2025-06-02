Как попасть на «Зарницу» и почему советская игра стала популярной у современных школьников

Десятки тысяч детей из разных регионов РФ в 2025 году принимают участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». До конца июля школьники и студенты колледжей, вышедшие в окружной этап игры, будут соревноваться в ловкости, скорости, дисциплине, знании истории, умении ориентироваться на местности. Финал состоится в сентябре. Почему «Зарница 2.0» так популярна, в чем ее суть и какую пользу она несет детям — в материале «Газеты.Ru».