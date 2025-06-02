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В Госдуме резко ответили на вымогательства мигрантов в Мытищах

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал дикими требования проживающей в Мытищах мигрантки Тахмины Самадовой вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал дикими требования проживающей в Мытищах мигрантки Тахмины Самадовой вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей. Об этом пишет NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что поднимать шум и настойчиво просить у государства якобы положенную им помощь многодетной семье не стоит.

По мнению собеседника издания, «ситуация дикая», которая наделала много шуму и подняла градус социальной напряженности.

Нилов отметил, что семья, вместо того, чтобы молчать, продолжает лезть и нагло выбивать себе из государства якобы положенную меру поддержки.

Депутат выразил уверенность, что правоохранительные органы смогут разобраться в вопросе.

По словам депутата, сама ситуация с отобранным сертификатом, за которой последовало обращение в суд, является некрасивой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксированы два резонансных преступления с участием мигрантов, жертвами которых стали женщины.