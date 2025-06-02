РЖД: Машинист поезда под Брянском ценой жизни спас сотни людей

Машинист тепловоза Павел Мишин, который погиб в результате крушения поезда в Брянской области, пожертвовал собой ради спасения сотен пассажиров. Он заметил препятствие, которое появилось на путях, оперативно применил экстренное торможение, а своему помощнику приказал покинуть кабину управления и укрыться в машинном отделении. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
— Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров, — говорится в сообщении.
В РЖД отметили, что действия машиниста служат примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества. Семье Мишина предоставят всю необходимую помощь — его дети до совершеннолетия будут получать от компании специальные выплаты, также им помогут в получении высшего или среднего профессионального образования, передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».
Супруга машиниста Екатерина Мишина рассказала, что его стаж работы составлял 13 лет. По словам женщины, Мишин обожал свою работу и постоянно учился. Вдова добавила, что профессия машиниста была мечтой ее мужа с детства — он увлекался тематическими книгами и решил пойти по стопам своего дяди, который также работал на железной дороге.