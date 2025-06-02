РЖД: Машинист поезда под Брянском ценой жизни спас сотни людей

Супруга машиниста Екатерина Мишина рассказала, что его стаж работы составлял 13 лет. По словам женщины, Мишин обожал свою работу и постоянно учился. Вдова добавила, что профессия машиниста была мечтой ее мужа с детства — он увлекался тематическими книгами и решил пойти по стопам своего дяди, который также работал на железной дороге.