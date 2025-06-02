Минцифры допустило использование частот «золотого диапазона» для 5G

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Минцифры России допускает возможность использования частот «золотого диапазона» для 5G в некоторых регионах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.
«Золотой диапазон» — это полоса 3,4−3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время.
«Что касается “золотого диапазона”, здесь главный вопрос все-таки, это, скорее всего,… если начнем обсуждать, то это города-миллионники, … но как бы не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем», — сказал Шадаев.
По его словам, если решение возможно, то можно начать с городов, расположенных дальше от центра.
В апреле Шадаев говорил о том, что министерство возобновило дискуссию по «золотому диапазону» частот, который сейчас занят спецслужбами.