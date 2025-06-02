Женщина-трансгендер* до крови избила туриста в Таиланде за проверку ее пола

— Я позволила ему прикоснуться лишь один раз. Но когда он снова дотронулся до меня, не заплатив, я расстроилась, и началась ссора. Я схватила его за воротник рубашки, а он в ответ потянул меня за мой, оставив на груди царапину. Я разозлилась и ударила его по голове четыре-пять раз, — рассказала Буран, ее цитирует портал Bangkok Post.