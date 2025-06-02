Женщина-трансгендер* до крови избила туриста в Таиланде за проверку ее пола

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на пляжной улице популярного тайского курорта Паттайя 54-летнего жителя Шри-Ланки по имени Сепал с окровавленной головой. Правоохранители выяснили, что 29-летняя трансгендерная* женщина Минтран Буран несколько раз ударила мужчину по голове туфлями на высоком каблуке в связи с его попыткой узнать ее биологический пол.
Тайка пояснила, что мужчина поинтересовался ценой оказываемой ей секс-услуг, а затем попросил потрогать гениталии, чтобы узнать, является ли она женщиной.
— Я позволила ему прикоснуться лишь один раз. Но когда он снова дотронулся до меня, не заплатив, я расстроилась, и началась ссора. Я схватила его за воротник рубашки, а он в ответ потянул меня за мой, оставив на груди царапину. Я разозлилась и ударила его по голове четыре-пять раз, — рассказала Буран, ее цитирует портал Bangkok Post.
7 ноября 2024 года во время своего отдыха в Таиланде россиянин столкнулся с группой трансгендеров* и начал оскорблять их. После этого они окружили мужчину и стали избивать. В результате гражданина России госпитализировали с синяками и ушибами.
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