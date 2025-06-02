Бывший моряк Терехов получил пожизненный срок за поджог ракетного корабля

Военный суд заочно вынес приговор бывшему моряку Александру Терехову, обвинённому в поджоге малого ракетного корабля «Серпухов». Как сообщает ТАСС, преступление было совершено по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По данным следствия, в апреле 2024 года в военной гавани Балтийска, расположенной в Калининградской области, Терехов устроил пожар на корабле, причинив Министерству обороны России ущерб на сумму 56 миллионов рублей. В результате инцидента пострадал один из его сослуживцев. После преступления Терехов бежал через границу с Литвой и укрылся на территории Украины, сообщили в прокуратуре.
Согласно судебному решению, Терехов приговорен пожизненно. Первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он был лишён воинского звания «старшина 2-й статьи».
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента ГУР Минобороны Украины за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300.