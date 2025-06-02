Бывший моряк Терехов получил пожизненный срок за поджог ракетного корабля

По данным следствия, в апреле 2024 года в военной гавани Балтийска, расположенной в Калининградской области, Терехов устроил пожар на корабле, причинив Министерству обороны России ущерб на сумму 56 миллионов рублей. В результате инцидента пострадал один из его сослуживцев. После преступления Терехов бежал через границу с Литвой и укрылся на территории Украины, сообщили в прокуратуре.