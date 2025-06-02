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«Это мальчик!» Собчак призвала запретить мужчинам жениться до 30 лет

Телеведущая Ксения Собчак предложила принять закон, согласно которому мужчина до 30 лет не вправе жениться, так как он ещё мальчик и не созрел для серьёзных отношений. Об этом она сказала на своём YouTube-канале «Осторожно: Собчак» во время интервью с блогером Ваней Дмитриенко.

Источник: Life.ru

«Мужчинам до 30 лет в принципе законодательно нужно запретить жениться, потому что мужчина до 30 лет — это мальчик, он не готов к отношениям», — подчеркнула она.

Однако общественность в штыки восприняла предложение Собчак. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru допустил, что ведущая просто пережила неудачный опыт в отношениях с мужским полом, поэтому проецирует свои психологические травмы на всех подряд. По его словам, Собчак общалась не с теми мужчинами и, видимо, знакомились с ними по ночным клубам, где действительно трудно найти кого-то достойного.

«Если бы она приехала в зону СВО и увидела парней 25 — 30 лет, у которых в свои 25 лет — Орден Мужества, она бы увидела, что мужчины есть разные. И папенькин сынок на золотом “Гелендвагене” — это не все мужчины в этом возрасте», — отметил Милонов.

Телеведущая Роза Сябитова также раскритиковала позицию Собчак, подчеркнув, что мужчина должен жениться тогда, когда сам будет готов к подобному шагу. Популярная сваха согласилась, что сейчас очень много инфантильных молодых людей, так как в жизни стало меньше трудностей и взросление наступает позже. Тем не менее есть много достойных ребят, которые абсолютно самостоятельны, не капризны и умеют принимать решения даже в 20 лет, сказала Сябитова.

А вот психолог Екатерина Кольцова определила возраст в 21 год как знаковый, когда мужчина обязан отделиться от родителей и перестать от них зависеть в морально-эмоциональном, финансовом и жилищном аспектах. Она добавила, что мужчина вполне может пожить для себя до 30 лет, но если при этом он не сидит на шее у мамы и папы, а живёт самостоятельно. Также вполне допустимо и замечательно, если молодой человек до 25 лет уже готов вступить в брак. По словам психолога, оба варианты хороши, так как говорят об отсутствии инфантильности в мужском характере. Кольцова уверена, что запрещать ничего не нужно, а лучше воспитывать в мальчиках Мужчину с раннего возраста.

Ранее ведущая Ксения Собчак напомнила, что именно она послужила для актрисы Агаты Муцениеце вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений с Павлом Прилучным. По её словам, артистка достойна счастья и лучшего из мужчин.