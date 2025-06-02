«Это мальчик!» Собчак призвала запретить мужчинам жениться до 30 лет

А вот психолог Екатерина Кольцова определила возраст в 21 год как знаковый, когда мужчина обязан отделиться от родителей и перестать от них зависеть в морально-эмоциональном, финансовом и жилищном аспектах. Она добавила, что мужчина вполне может пожить для себя до 30 лет, но если при этом он не сидит на шее у мамы и папы, а живёт самостоятельно. Также вполне допустимо и замечательно, если молодой человек до 25 лет уже готов вступить в брак. По словам психолога, оба варианты хороши, так как говорят об отсутствии инфантильности в мужском характере. Кольцова уверена, что запрещать ничего не нужно, а лучше воспитывать в мальчиках Мужчину с раннего возраста.