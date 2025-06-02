В Подмосковье «тойота» заехала искупаться в фонтане у здания администрации и попала на видео

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Иглино 27-летний водитель грузовика BAW совершил наезд на 6-летнюю девочку. Узнав о происшествии, отец ребёнка, находясь за рулём, попал в ещё одну аварию — при обгоне он столкнулся с КамАЗом. В этом ДТП пострадала и его старшая дочь.