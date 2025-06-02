МВД: Новый порядок смены пароля на «Госуслугах» начал действовать с 1 июня

На портале «Госуслуги» с воскресенья, 1 июня, изменился порядок смены пароля — теперь специальный код для подтверждения операции высылается только в том случае, если в этот момент на устройстве не идет телефонный звонок. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
— Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана, — передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выразили уверенность в том, что если для получения кода потребуется завершить текущий разговор, это увеличит вероятность того, что жертва мошенников сможет освободиться от манипуляций и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
20 мая в МВД сообщили, что на данный момент злоумышленники в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву начать звонок. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно.