МВД: Новый порядок смены пароля на «Госуслугах» начал действовать с 1 июня

На портале «Госуслуги» с воскресенья, 1 июня, изменился порядок смены пароля — теперь специальный код для подтверждения операции высылается только в том случае, если в этот момент на устройстве не идет телефонный звонок. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.