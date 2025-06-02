Зеленский отклонил предложение России о временном прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня, которое российская сторона выдвинула в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в украинских СМИ.
Комментируя идею о временном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих, Зеленский подчеркнул, что Киев настаивает на безусловном прекращении огня.
— Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат, — приводит его слова Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.
При этом украинский лидер резко высказался о представителях российской делегации, назвав их «идиотами» из-за предложения приостановить огонь на 2−3 дня для обмена телами убитых военных. Зеленский добавил, что российские предложения должны показать США, что процесс по мирному урегулированию идет, однако заканчивать конфликт РФ якобы не собирается.
2 июня в Стамбуле завершился второй этап консультаций российской и украинской сторон — они продолжались более часа и шли на русском языке. После завершения консультаций российские и украинские дипломаты ушли на обед. Впоследствии был опубликован полный текст российского меморандума по Украине.