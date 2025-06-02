Зеленский отклонил предложение России о временном прекращении огня

2 июня в Стамбуле завершился второй этап консультаций российской и украинской сторон — они продолжались более часа и шли на русском языке. После завершения консультаций российские и украинские дипломаты ушли на обед. Впоследствии был опубликован полный текст российского меморандума по Украине.