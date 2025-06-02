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Белый дом: Трамп считает, что РФ и Украина должны вести двусторонние переговоры

Глава Белого дома сохраняет желание провести встречу с Путиным и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сохраняет желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Белом доме.

«Однако лидер США считает, что Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, без посредников», — говорится в сообщении.

Недавно помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет. Он отметил, что подготовка к встрече должна быть тщательной. Помощник российского лидера также рассказал, что что телефонные переговоры президентов России и США начинают приносить первые плоды.

Ранее профессор колумбийского университета Джеффри Сакс высказывался об истинных намерениях Трампа. Он отмечал, что американский лидер действительно пытается наладить отношения между Россией и США.