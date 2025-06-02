Ветеринар Воронин рассказал, как правильно кормить кошек в жаркую погоду

Эксперт добавил, что рацион в жару также нуждается в корректировке: кошки становятся менее активными, а их аппетит снижается. В этот период лучше увеличить долю влажных кормов, так как они помогают поддерживать водный баланс. Оптимальным выбором станут легкоусвояемые белки, например, нежирное мясо птицы или крольчатина. Важно исключить тяжелую пищу и не оставлять еду в миске надолго, чтобы избежать риска отравления.