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Ветеринар Воронин рассказал, как правильно кормить кошек в жаркую погоду

Несмотря на свою теплолюбивость, кошки тяжело переносят жаркие дни ввиду физиологических особенностей. О том, как правильно кормить котов летом, рассказал ветеринарный врач Алексей Воронин.

Несмотря на свою теплолюбивость, кошки тяжело переносят жаркие дни ввиду физиологических особенностей. О том, как правильно кормить котов летом, рассказал ветеринарный врач Алексей Воронин.

Ветеринар пояснил, что у кошек практически отсутствуют потовые железы, поэтому им очень тяжело охлаждаться в жаркую погоду. Специалист посоветовал не выгонять питомцев из прохладных помещений.

Воронин рассказал, что жаркая погода требует особого внимания к питьевому режиму кошки, ведь многие питомцы избегают пить воду из мисок. В природе они предпочитают проточные источники, минимизируя риск заражения. Чтобы стимулировать потребление жидкости, важно разместить несколько емкостей с водой в разных местах квартиры, использовать питьевые фонтанчики и регулярно менять воду. Особенно это актуально для кошек на сухом корме, которым требуется больше жидкости для поддержания здоровья.

Эксперт добавил, что рацион в жару также нуждается в корректировке: кошки становятся менее активными, а их аппетит снижается. В этот период лучше увеличить долю влажных кормов, так как они помогают поддерживать водный баланс. Оптимальным выбором станут легкоусвояемые белки, например, нежирное мясо птицы или крольчатина. Важно исключить тяжелую пищу и не оставлять еду в миске надолго, чтобы избежать риска отравления.

Помимо выбора кормов, важно скорректировать режим питания: основные приемы пищи лучше перенести на более прохладное время суток — раннее утро и поздний вечер, так как именно в эти часы кошки проявляют наибольшую активность. Размер порций стоит уменьшить, но при необходимости увеличить частоту кормлений. Следует следить за чистотой мисок и не оставлять корм открытым на длительное время.

— Категорически не рекомендую кормить кошек продуктами с человеческого стола. Соленая, перченая, жареная или копченая пища может вызывать серьезные нарушения обменных процессов, приводить к болезням печени и почек. Эти риски особенно возрастают в жаркую погоду, — рассказал Алексей Воронин в разговоре с Ura.ru.

Эксперты рассказали, что необычный стрекочущий звук «экеке», иногда издаваемый кошками, может быть признаком эмоциональной возбужденности или симптомом серьезного заболевания.