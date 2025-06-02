Катя Лель раскрыла, чем Лепс и 19-летняя Аврора Киба занимались в гримерке

Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась своими впечатлениями о взаимоотношениях Григория Лепса и его 19-летней возлюбленной Авроры Кибы. Об этом сообщает «Пятый канал».
Катя Лель рассказала, как подсмотрела за парой в гримерке. Она отметила искренность чувств, царящих в паре.
«То, что видела я в нашей гримерке, она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — сказала Лель.
В сентябре прошлого года Лепс назвал Аврору своей женой.
Читайте также: «Лепс обматерил журналистку за вопрос о личной жизни».