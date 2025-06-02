Суд отклонил кассацию изобретателя Икономова, судившегося с Apple

Президиум суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию суда, которая подтвердила законность решения об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью», пишет РИА Новости.
«Президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции», — сказано в публикации.
Решение, которое оспаривал Арташес Икономов, вынес Роспатент летом 2024 года. Он удовлетворил возражение ООО «Эппл Рус» на выдачу патента, который действовал с 2013-го. Ведомство согласилось с одним из доводов дочерней компании Apple, а именно с тем, что модель, описанная изобретателем, не соответствует условию «новизна».
Модель Арташеса Икономова представляет собой смартфон с модулями. Благодаря им можно отправить сообщение в службу спасения с автоматическим присоединением к нему координат телефона.
Ранее сообщалось, что в отношении Apple возбудили дело об административном правонарушении.