Суд отклонил кассацию изобретателя Икономова, судившегося с Apple

Решение, которое оспаривал Арташес Икономов, вынес Роспатент летом 2024 года. Он удовлетворил возражение ООО «Эппл Рус» на выдачу патента, который действовал с 2013-го. Ведомство согласилось с одним из доводов дочерней компании Apple, а именно с тем, что модель, описанная изобретателем, не соответствует условию «новизна».