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Суд отклонил кассацию изобретателя Икономова, судившегося с Apple

Арташес Икономов пытался оспорить решение Роспатента.

Источник: Аргументы и факты

Президиум суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию суда, которая подтвердила законность решения об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью», пишет РИА Новости.

«Президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции», — сказано в публикации.

Решение, которое оспаривал Арташес Икономов, вынес Роспатент летом 2024 года. Он удовлетворил возражение ООО «Эппл Рус» на выдачу патента, который действовал с 2013-го. Ведомство согласилось с одним из доводов дочерней компании Apple, а именно с тем, что модель, описанная изобретателем, не соответствует условию «новизна».

Модель Арташеса Икономова представляет собой смартфон с модулями. Благодаря им можно отправить сообщение в службу спасения с автоматическим присоединением к нему координат телефона.

Ранее сообщалось, что в отношении Apple возбудили дело об административном правонарушении.