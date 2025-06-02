Чадов заявил, что десятки его коллег пострадали от действий продюсера Боева

Адвокат актёра Анна Фролова заявила, что компания Боева «Викинг-СТ» подала два взаимоисключающих иска: о расторжении партнёрского договора и о признании его недействительным. При этом, по договору, Чадову причитается 50% от чистого дохода — около 80 млн рублей. Однако сторона Боева настаивает, что прибыль составила лишь 5 млн, несмотря на кассовые сборы в 287 млн рублей.