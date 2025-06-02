Чадов заявил, что десятки его коллег пострадали от действий продюсера Боева

Алексей Чадов и Анна Фролова об исках «Викинг-СТ». Видео © SHOT.
Адвокат актёра Анна Фролова заявила, что компания Боева «Викинг-СТ» подала два взаимоисключающих иска: о расторжении партнёрского договора и о признании его недействительным. При этом, по договору, Чадову причитается 50% от чистого дохода — около 80 млн рублей. Однако сторона Боева настаивает, что прибыль составила лишь 5 млн, несмотря на кассовые сборы в 287 млн рублей.
Чадов иронично отмечает, что этот опыт сделал из него эксперта по юрвопросам — «теперь могу снять юридический триллер». Актёр также утверждает, что Боев задолжал многим коллегам, включая второго режиссёра фильма. По его словам, существует закрытый чат с десятками пострадавших, а их противники в суде просто пытаются тянуть время.
«Они всячески будут уклоняться, придумывать, затягивать — у них просто нет другого варианта. У них нет аргументов, чтобы бодаться с нами. Поэтому они будут пытаться “затягивать бой” — тянуть время», — заключил артист.
Напомним, о прениях между Алексеем Чадовым и Максимом Боевым стало известно в конце марта. Они собирались вместе снимать кино, наслаждаясь процессом творчества и солидными гонорарами, однако в итоге стали врагами.