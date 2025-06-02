Мединский: список от Украины из 339 детей передадут в офис омбудсмена РФ

Полученный от украинской стороны список из 339 детей будет передан в офис уполномоченного по правам человека в России, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«Весь список будет передан в офис уполномоченного по правам человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
После этого, по его словам, каждая фамилия из списка будет «отрабатываться». Будут выявлять детей с аналогичными фамилиями и именами в российских учреждениях.
«Дальше к этому должны прилагаться заявки от родителей либо законных родственников», — заключил он.
Напомним, 2 июня прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась дольше часа и проходила на русском языке.
Ранее Мединский заявил, что Россия за последнее время вернула 101 ребёнка, в то время как с украинской стороны было передано 22 ребенка.
Он также отметил, что список из 339 фамилий демонстрирует попытку Киева создать информационное шоу, рассчитанное на эмоциональную реакцию западной аудитории.