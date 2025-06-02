Новых выбросов мазута на побережье Анапы 2 июня не обнаружили

Также в оперштабе уточнили, что с сегодняшнего дня к работе приступили работники бригад из Калининского, Красноармейского, Кавказского и других районов Краснодара. Их задачей является контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута, если произойдут новые выбросы.