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Новых выбросов мазута на побережье Анапы 2 июня не обнаружили

С сегодняшнего дня к работе приступили работники бригад из Калининского, Красноармейского, Кавказского и других районов Краснодара.

Источник: АиФ Кубань

Новых выбросов мазута на побережье Анапы 2 июня не обнаружили. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что муниципальные команды не выявили новых загрязнений в ходе утреннего обследования береговой линии.

Также в оперштабе уточнили, что с сегодняшнего дня к работе приступили работники бригад из Калининского, Красноармейского, Кавказского и других районов Краснодара. Их задачей является контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута, если произойдут новые выбросы.

Ранее сообщалось, что отдых на загрязненных мазутом пляжах Анапы опасен для здоровья желудочно-кишечного тракта. По ее словам, токсические вещества из нефтепродуктов сохраняются в воде, песке и пропитывают воздух.