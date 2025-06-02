Новых выбросов мазута на побережье Анапы 2 июня не обнаружили. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Отмечается, что муниципальные команды не выявили новых загрязнений в ходе утреннего обследования береговой линии.
Также в оперштабе уточнили, что с сегодняшнего дня к работе приступили работники бригад из Калининского, Красноармейского, Кавказского и других районов Краснодара. Их задачей является контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута, если произойдут новые выбросы.
Ранее сообщалось, что отдых на загрязненных мазутом пляжах Анапы опасен для здоровья желудочно-кишечного тракта. По ее словам, токсические вещества из нефтепродуктов сохраняются в воде, песке и пропитывают воздух.