Министр Шадаев допустил использование частот «золотого диапазона» для 5G

«Что касается “золотого диапазона”, здесь главный вопрос все-таки, это, скорее всего, если начнем обсуждать, то это города-миллионники, но как бы не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем», — сообщил Максут Шадаев в ходе выступления на конференции ЦИПР-2025.