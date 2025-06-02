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Министр Шадаев допустил использование частот «золотого диапазона» для 5G

Максут Шадаев сообщил, что при условии возможности решения, можно начать с городов, которые расположены дальше от центра.

Источник: Аргументы и факты

Минцифры РФ допускает вероятность применения частот «золотого диапазона» для 5G в ряде регионов, заявил глава министерства Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Что касается “золотого диапазона”, здесь главный вопрос все-таки, это, скорее всего, если начнем обсуждать, то это города-миллионники, но как бы не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем», — сообщил Максут Шадаев в ходе выступления на конференции ЦИПР-2025.

Он добавил, что при условии возможности решения, можно начать с городов, которые расположены дальше от центра.

Как отмечает агентство, «золотой диапазон» — это полоса 3,4−3,8 гигагерц. Она считается самой лучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G.

Ранее Максут Шадаев допустил поэтапное ограничение иностранных облачных сервисов.