Белый дом прокомментировал атаку дронов ВСУ на российские регионы

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Об этом в понедельник, 2 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на вопрос журналистов об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы.
— Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке, — высказалась представитель Белого дома.
Она добавила, что американская администрация убеждена в необходимости положить конец военному конфликту между Россией и Украиной. По словам Левитт, слишком большое количество людей ушло из жизни, передает телеканал Sky News.
1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.
В тот же день СМИ сообщили, что Украина заранее предупредила Дональда Трампа о готовящихся атаках на стратегически важные российские объекты, но позднее эту информацию опровергли.