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Белый дом прокомментировал атаку дронов ВСУ на российские регионы

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Об этом в понедельник, 2 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на вопрос журналистов об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Об этом в понедельник, 2 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Так она ответила на вопрос журналистов об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы.

— Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке, — высказалась представитель Белого дома.

Она добавила, что американская администрация убеждена в необходимости положить конец военному конфликту между Россией и Украиной. По словам Левитт, слишком большое количество людей ушло из жизни, передает телеканал Sky News.

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.

В тот же день СМИ сообщили, что Украина заранее предупредила Дональда Трампа о готовящихся атаках на стратегически важные российские объекты, но позднее эту информацию опровергли.