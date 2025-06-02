Белый дом прокомментировал атаку дронов ВСУ на российские регионы

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.