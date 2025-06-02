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Россиян предупредили об ответственности за дипфейки

Использование дипфейков — сгенерированных подделок голоса или изображения — при совершении преступлений может повлечь за собой более строгое наказание. Об этом заявил глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Источник: Life.ru

«Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений», — сказал Боярский.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе сессии на X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает обороты новая мошенническая схема, использующая видеосообщения в формате «кружочков». Эксперт рассказала, что преступники взламывают аккаунты пользователей, похищают их видео- «кружочки» и создают поддельные сообщения, которые рассылаются контактам из списка жертвы.