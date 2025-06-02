Мужчину с 47 ядовитыми змеями в багаже арестовали в аэропорту Мумбаи

Ранее появились сообщения о том, что российские туристы стали массово подвергаться нападениям ядовитых змей на Бали. Одна из путешественниц по имени Евгения рассказала, что пресмыкающееся укусило ее на территории люксового отеля Karma Kandara, после этого правая нога девушки сильно опухла. Туристка объехала три больницы, и ей пришлось заплатить около четырех тысяч рублей за противоаллергический укол. Девушке удалось долететь до Москвы только благодаря соотечественникам, которые помогали ей на борту самолета.