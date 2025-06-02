Мужчину с 47 ядовитыми змеями в багаже арестовали в аэропорту Мумбаи

Таможня в аэропорту Мумбаи арестовала мужчину с 47 ядовитыми змеями в багаже. Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что сотрудники таможенной службы конфисковали трех рогатых паукохвостых гадюк, трех азиатских колючих черепах и 44 индонезийских ямкоголовых гадюк.
Откуда и как мужчина достал этих животных — неизвестно. Несмотря на то, что ввоз животных на территорию Индии разрешен, закон о защите дикой природы запрещает ввоз определенных видов. Более того, перед ввозом пассажиры обязаны предъявить разрешение и доказательство их приобретения, передает The Independent.
Сотрудники московской таможни обнаружили тысячи живых муравьев в посылке, которая прибыла из Таиланда.
Ранее появились сообщения о том, что российские туристы стали массово подвергаться нападениям ядовитых змей на Бали. Одна из путешественниц по имени Евгения рассказала, что пресмыкающееся укусило ее на территории люксового отеля Karma Kandara, после этого правая нога девушки сильно опухла. Туристка объехала три больницы, и ей пришлось заплатить около четырех тысяч рублей за противоаллергический укол. Девушке удалось долететь до Москвы только благодаря соотечественникам, которые помогали ей на борту самолета.