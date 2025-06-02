Мединский подтвердил встречу с Умеровым перед началом переговоров в Стамбуле

Как KP.RU писал ранее, второй раунд переговоров шел чуть более часа на русском языке. Стороны встретились в стамбульском дворце Чираган. Продолжение встречи российской и украинской сторон не ожидается, однако источники Турции уже заявил, что и в третий раз готовы предоставить Стамбул в качестве площадки переговоров.