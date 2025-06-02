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Мединский подтвердил встречу с Умеровым перед началом переговоров в Стамбуле

Двусторонняя встреча Мединского и Умерова, по словам источника, длилась два с половиной часа.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил свою встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед началом второго раунда переговоров, которые состоялись в Стамбуле в понедельник, 2 июня. По словам политика, встреча сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров.

«Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров)», — рассказал глава российской делегации по переговорам с Украиной в Стамбуле.

Напомним, что встреча политиков, по словам источника, длилась два с половиной часа. Спикер назвал эту беседу «эффективным ходом дальнейших переговоров».

Как KP.RU писал ранее, второй раунд переговоров шел чуть более часа на русском языке. Стороны встретились в стамбульском дворце Чираган. Продолжение встречи российской и украинской сторон не ожидается, однако источники Турции уже заявил, что и в третий раз готовы предоставить Стамбул в качестве площадки переговоров.

Кто победил на переговорах в Стамбуле? KP.RU подводит итоги второй встречи России и Украины.

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