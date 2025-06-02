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Врач Галлямова: отказ от умывания может привести к раку кожи

Дерматолог подчеркнула, что отсутствие элементарного ухода приводит к серьезным последствиям для кожи.

Источник: Аргументы и факты

Полный отказ от умывания и уходовых средств может спровоцировать преждевременное старение кожи, инфекции и даже онкологические заболевания. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова, комментируя набирающий популярность в TikTok метод ухода «пещерного человека» (caveman skincare method), предполагающий отказ от косметики и воды.

Галлямова назвала этот тренд медицински необоснованным и потенциально опасным. По ее словам, подобные практики противоречат базовым принципам физиологии и гигиены. Дерматолог подчеркнула, что отсутствие элементарного ухода приводит к серьезным последствиям для кожи.

Специалист подробно объяснила риски для разных типов кожи. При жирной коже неизбежно размножение микроорганизмов, ведущее к инфекциям. Обладатели сухой кожи столкнутся с ускоренным старением, морщинами и разрушением коллагена. Даже нормальная кожа без защиты становится уязвимой для вирусов, солнечного излучения и экологических факторов, что в перспективе может спровоцировать рак.

Галлямова подчеркнула, что современные гигиенические практики разработаны с учетом физиологических потребностей организма и многолетних медицинских исследований. Игнорирование этих принципов, по ее мнению, ведет исключительно к негативным последствиям для здоровья.

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