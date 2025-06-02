Врач Галлямова: отказ от умывания может привести к раку кожи

Специалист подробно объяснила риски для разных типов кожи. При жирной коже неизбежно размножение микроорганизмов, ведущее к инфекциям. Обладатели сухой кожи столкнутся с ускоренным старением, морщинами и разрушением коллагена. Даже нормальная кожа без защиты становится уязвимой для вирусов, солнечного излучения и экологических факторов, что в перспективе может спровоцировать рак.