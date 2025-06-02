«Защищал от расправы пленных»: сын Давида Самойлова — о жизни поэта, творчестве и солдатском прошлом

— Об этом я его не расспрашивал. Он сам говорил, что, когда был пулеметчиком, не видел: попал — не попал. Притом он был «вторым номером», подавал ленту. А что человек упал после его выстрела, он наблюдал только раз, но после боя его на том месте не обнаружил, может быть, тот остался жив. Зато как комсорг разведроты он провел накануне вступления в Германию собрание на тему «Поведение советского воина во вражеском логове», где призывал к гуманности. Это было опасно, поскольку еще не был снят лозунг «Убей немца!». Защищал от расправы пленных, иногда удачно, иногда нет. Известны его строчки: