Военкор Коц: Киев заплатит 180 миллиардов рублей за шесть тысяч тел бойцов ВСУ

За шесть тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые российская сторона вернет в рамках обмена, Киеву придется выплатить родственникам погибших в общей сумме 180 миллиардов рублей. С таким мнением выступил военный корреспондент Александр Коц.
— Получается, мы грузанули Украину на 180 миллиардов рублей (…) То есть, мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги, — говорится в его Telegram-канале.
Военкор напомнил, что каждый погибший солдат ВСУ, согласно обещаниям украинского правительства, обойдется в 30 миллионов рублей выплат родственникам убитого. Таким образом, именно такую сумму предстоит потрать Киеву за шесть тысяч тел, «если они, конечно, в опознаваемом состоянии», говорится в публикации.
2 июня в Стамбуле завершился второй этап консультаций российской и украинской сторон — они продолжались более часа и шли на русском языке. После завершения консультаций российские и украинские дипломаты ушли на обед.
Вечером того же дня был опубликован полный текст российского меморандума по Украине. В частности, меморандум подразумевает роспуск националистических формирований на Украине, нейтралитет страны, а также выборы — Киев должен назначить дату проведения выборов президента и депутатов Верховной рады. В свою очередь мирный договор должен быть одобрен резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.