Военкор Коц: Киев заплатит 180 миллиардов рублей за шесть тысяч тел бойцов ВСУ

Военкор напомнил, что каждый погибший солдат ВСУ, согласно обещаниям украинского правительства, обойдется в 30 миллионов рублей выплат родственникам убитого. Таким образом, именно такую сумму предстоит потрать Киеву за шесть тысяч тел, «если они, конечно, в опознаваемом состоянии», говорится в публикации.