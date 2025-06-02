ТАСС: Хлеб со сверчками, водорослями и грибами начали печь в России

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и испекли новые сорта хлеба, которые содержат в своем составе муку из сверчков, смеси грибов и водорослей. За счет этих добавок хлеб содержит до шести раз больше белка и других полезных веществ. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил доктор технических наук Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Абдували Тошев.