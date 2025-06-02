ТАСС: Хлеб со сверчками, водорослями и грибами начали печь в России

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и испекли новые сорта хлеба, которые содержат в своем составе муку из сверчков, смеси грибов и водорослей. За счет этих добавок хлеб содержит до шести раз больше белка и других полезных веществ. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил доктор технических наук Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Абдували Тошев.
— В обычную пшеничную муку добавили муку из сверчков Acheta domesticus, а в другие сорта хлеба добавили муку из смеси водорослей и грибов. Нами разработана специальная таблица оптимальной рецептуры изделий с такими добавками — пшеничного хлеба, сдобы, печенья, крекеров, бисквитов, макарон, — рассказал ученый.
Он отметил, что мучные изделия с подобными добавками сохраняют привычный вкус при соблюдении научных рекомендаций. Специалисты смогли выяснить, что оптимальными технологическими и органолептическими (вкус и запах) качествами обладают изделия с добавлением 5−15 процентов муки из сверчков, 2−6 процентов биомассы спирулиныи 10−20 процентов порошка мицелия вешенки, передает ТАСС.
Японский ученый Икэда Мицуюки из Окаямского научно-исследовательского института смог создать экологически чистое съедобное мясо из человеческих экскрементов. В ходе экспериментальных дегустаций добровольцам не удалось отличить его от обычной говядины.