«Дикость»: в ГД раскритиковали требование мигрантки вернуть жилищный сертификат

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в понедельник, 2 июня, раскритиковал требование мигрантки Тахмины Самадовой вернуть государственный жилищный сертификат на 24 миллиона рублей.
Парламентарий считает, что нет необходимости публично требовать у государства якобы положенной семье льготы. Нилов уверен, что громкие обращения к властям наоборот начнут нагнетать социальную напряженность в стране.
— Этой семье помалкивать бы, но они же продолжают лезть, нагло выбивать себе из государства якобы положенную меру поддержки. Для этого есть комиссия, которая должна была принимать решение, исследуя все обстоятельства происходящего, и проверять, соответствует или не соответствует данная семья критериям нуждаемости в улучшении жилищных условий, — заявил Ярослав Нилов в разговоре с «Газета.ru».
Разбирательства в Мытищах начались в конце зимы. Многодетная семья из Таджикистана, как сообщалось, жила в России уже 14 лет. Глава городского округа Юлия Купецкая тогда заявила, что РФ является многонациональным государством, поэтому не стоит удивляться тому, что семьи мигрантов получают жилищные сертификаты.
В интернете отца семьи обвинили в националистических высказываниях, а депутаты потребовали проверить администрацию городского округа. По данному факту возбудили уголовное дело. «Вечерняя Москва» рассказывает историю скандала в хронологическом порядке.