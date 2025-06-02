«Дикость»: в ГД раскритиковали требование мигрантки вернуть жилищный сертификат

— Этой семье помалкивать бы, но они же продолжают лезть, нагло выбивать себе из государства якобы положенную меру поддержки. Для этого есть комиссия, которая должна была принимать решение, исследуя все обстоятельства происходящего, и проверять, соответствует или не соответствует данная семья критериям нуждаемости в улучшении жилищных условий, — заявил Ярослав Нилов в разговоре с «Газета.ru».