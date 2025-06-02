РЖД запустят конструктор для продажи «полных туров»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. РЖД в 2027 году в рамках своей туристической платформы на сайте запустят конструктор для продажи полных туров с поездкой на поезде, проживанием в отеле и другими опциями, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин.
РЖД развивают свою туристическую онлайн витрину, связанную с организацией путешествий в России и за рубежом. Сейчас там можно забронировать отель или купить билет на мероприятие. Чаркин рассказал, какие новшества планируются на этом сайте.
«Мы приступили к нативной интеграции Travel-Tech Component в перевозочный процесс. В 2027 году будет доступен продукт, который позволил бы без участия человека автоматически предложить нашему клиенту готовый комбинированный тур: это поездки на поезде, проживание, тур и т.д.», — рассказал Чаркин в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).