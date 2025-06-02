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МВД напомнило о новом порядке смены пароля на Госуслугах с 1 июня

Теперь спецкод от Госуслуг не будет приходить, когда человек говорит по телефону.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня в силу вступил новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги», который не даст мошенникам взломать личные кабинеты пользователей с помощью схемы демонстрации экрана. Об этом напомнили представители управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана», — подчеркнули в ведомстве.

Теперь специальный код подтверждения высылается пользователю только в том случае, если в этот момент он не разговаривает по телефону. Данная функция введена для того, чтобы человек, в случае доверия мошенникам, не продиктовал им заветные цифры для взлома портала.

Как KP.RU писал ранее, аферисты под различными предлогами предлагают «помощь» в работе с порталом, вынуждают жертв включить демонстрацию экрана смартфона, получают доступ к конфиденциальным данным и учетным записям, в том числе и «Госуслуг».