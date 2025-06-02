Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Черные тюльпаны» расцвели в горах Сочи

В сочинских горах расцвели уникальные цветы — рябчики. Благодаря необычному внешнему виду в народе их часто называют черными тюльпанами. Об этом рассказали в местном национальном парке.

В сочинских горах расцвели уникальные цветы — рябчики. Благодаря необычному внешнему виду в народе их часто называют черными тюльпанами. Об этом рассказали в местном национальном парке.

Всего в этом районе появилось сразу несколько видов этих цветов: широколистный, холмовой и лагодехский. Каждый из них имеет свои отличительные черты. Широколистный действительно напоминает тюльпан черного цвета. Холмовой чаще отдает желтыми и зелеными оттенками.

В частности, увидеть необычные цветы можно на хребтах Аибга и Ачишхо. Лагодехский рябчик может расти и в лесах. В сочинском национальном парке напомнили, что для защиты горных цветов необходимо бережное отношение.

— И самое главное — не срывайте рябчики! Эти изящные цветы не предназначены для букетов: они быстро увядают, теряя и форму, и красоту. Их место — на склонах гор, где они веками цветут в тишине и гармонии с природой. Сохраним их там, где они действительно прекрасны, — в живом ландшафте, а не в руках прохожих — говорится в материале.

В конце мая в Сочи зацвело еще одно необычное растение. В местном парке «Южные культуры» началось цветение редких лириодендронов — древних тюльпановых деревьев, возраст которых достигает 100 миллионов лет. Первым расцвел китайский лириодендрон, занесенный в Красную книгу.