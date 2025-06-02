«Черные тюльпаны» расцвели в горах Сочи

— И самое главное — не срывайте рябчики! Эти изящные цветы не предназначены для букетов: они быстро увядают, теряя и форму, и красоту. Их место — на склонах гор, где они веками цветут в тишине и гармонии с природой. Сохраним их там, где они действительно прекрасны, — в живом ландшафте, а не в руках прохожих — говорится в материале.