Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский

«Сейчас мы подготовили десять дел… еще десять детей будет воссоединено со своими родителями, нашлись их родители. Кстати, по последним данным, девять детей мы планируем на территорию России вернуть, потому что их родители здесь. И это самое главное. Вообще, устраивать вокруг детской темы такое грязное политическое шоу, честно говоря, отвратительно. Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью», — сказал он.