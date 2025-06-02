Еще десять детей скоро воссоединятся с родителями, заявил Мединский

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще десять детей в ближайшее время воссоединятся со своими родителями, девять из них будут возвращены на территорию России, поскольку их родители здесь, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей «шоу для сердобольных европейцев».
«Сейчас мы подготовили десять дел… еще десять детей будет воссоединено со своими родителями, нашлись их родители. Кстати, по последним данным, девять детей мы планируем на территорию России вернуть, потому что их родители здесь. И это самое главное. Вообще, устраивать вокруг детской темы такое грязное политическое шоу, честно говоря, отвратительно. Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью», — сказал он.