В Смоленской области при поддержке Президента России и федерального правительства активно реализуются проекты по восстановлению объектов культурного наследия

На встрече обсуждалась совместная образовательная программа, которая позволит молодым людям уже со студенческой скамьи получать уникальный опыт участия в реализации целого ряда серьезных проектов. Так, в сотрудничестве с МАРХИ есть возможность вырастить новое поколение смоленских профессионалов для сохранения уникального наследия нашего региона, — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.