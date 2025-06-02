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В Смоленской области при поддержке Президента России и федерального правительства активно реализуются проекты по восстановлению объектов культурного наследия

Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл рабочую встречу с президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президентом Российской академии художеств и ректором МАРХИ Дмитрием Швидковским.

Источник: Комсомольская правда

На встрече обсуждалась совместная образовательная программа, которая позволит молодым людям уже со студенческой скамьи получать уникальный опыт участия в реализации целого ряда серьезных проектов. Так, в сотрудничестве с МАРХИ есть возможность вырастить новое поколение смоленских профессионалов для сохранения уникального наследия нашего региона, — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Достигнуты договорённости, что этим летом делегация института посетит регион для проработки всех вопросов по запуску первой в России сетевой образовательной программы «Реставрация и реконструкция памятников архитектуры и градостроительства» МАРХИ, — подчеркнул глава региона.