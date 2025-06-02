Огромная дыра неожиданно появилась в тоннеле под Южно-Сахалинском

В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал мощное землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр толчков находился в 53 километрах к юго-востоку от поселка Хироо, в котором живет более семи тысяч человек, и в 120 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек.