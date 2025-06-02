Огромная дыра неожиданно появилась в тоннеле под Южно-Сахалинском

В одном из старых японских тоннелей, расположенных на острове Сахалин, возникла огромная дыра. У конструкции обвалилась часть каменного свода и в текущий момент туда стекает вода.
Тоннель находится на заброшенной железнодорожной ветке, которая ранее соединяла города Южно-Сахалинск (Тойохара) и Холмск (Маока). Ее построили в период с 1921 по 1928 год. По всей протяженности дороги, которая составляет около 80 километров, расположены 15 тоннелей и 35 мостов.
— Старая Холмская жд-дорога, скоро уже все — передает Telegram-канал «NashOstrov».
Во время встречи с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, прошедшей 3 апреля 2024 года, президент России Владимир Путин напомнил о необходимости связать Сахалин с материковой Россией с помощью моста.
В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал мощное землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр толчков находился в 53 километрах к юго-востоку от поселка Хироо, в котором живет более семи тысяч человек, и в 120 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек.