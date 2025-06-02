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Комитет Конгресса США раскрыл группу лиц, управлявших страной вместо Байдена

Во время президентства экс-главы США Джо Байдена в Белом доме работала группа из четырех человек, фактически исполнявших его обязанности. Об этом рассказал глава комитета по надзору в Палате представителей Конгресса США Джеймс Комер.

Во время президентства экс-главы США Джо Байдена в Белом доме работала группа из четырех человек, фактически исполнявших его обязанности. Об этом рассказал глава комитета по надзору в Палате представителей Конгресса США Джеймс Комер.

Комер заявил, что работой Байдена занимались бывшая глава Совета по внутренней политике Нира Танден, помощница президента Анна Томазини, советник первой леди Энтони Бернале и заместитель руководителя Овального кабинета Эшли Уильямс.

Конгрессмен заявил, что именно они являлись реальными президентами США, так как эти политики подписывали все официальные документы с помощью «автопена» (устройство с автоматической подписью, — прим. «ВМ»). Политик добавил, что подписи Байдена не подделывались вручную.

Комер также задалась вопросом, знал ли Байден о подделке документов и контролировал ли он исполнение этих процессов, передает телеканал NBC.

Недавно президент США Дональд Трамп обвинил окружение своего предшественника Джо Байдена в государственной измене. По его словам, команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это от общественности.