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В Сети завирусилось видео с дочерью победителя выборов в Польше Навроцкого

На видео можно увидеть, как она в течение нескольких минут дурачится и развлекается, в то время как ее отец говорит речь на сцене.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты засняли дочь Кароля Навроцкого, который в ходе второго тура президентских выборов в Польше одержал победу.

На видео можно увидеть, как она в течение нескольких минут дурачится и развлекается, в то время как ее отец говорит речь на сцене.

В ролике девочка с двумя хвостиками и в синем платье с бантом также постоянно что-то шепчет своей матери, которая стоит рядом. Кроме этого, она смеется, машет и посылает «сердечки» в камеру.

Этот ролик в одной из соцсетей менее чем за сутки набрал более 14 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий может стать серьезным препятствием на пути Украины в НАТО.