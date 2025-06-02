В Сети завирусилось видео с дочерью победителя выборов в Польше Навроцкого

Журналисты засняли дочь Кароля Навроцкого, который в ходе второго тура президентских выборов в Польше одержал победу.
На видео можно увидеть, как она в течение нескольких минут дурачится и развлекается, в то время как ее отец говорит речь на сцене.
В ролике девочка с двумя хвостиками и в синем платье с бантом также постоянно что-то шепчет своей матери, которая стоит рядом. Кроме этого, она смеется, машет и посылает «сердечки» в камеру.
Этот ролик в одной из соцсетей менее чем за сутки набрал более 14 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий может стать серьезным препятствием на пути Украины в НАТО.