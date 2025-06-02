Врач Неронов советует отказаться от окрошки при наличии болезней ЖКТ

Неронов пояснил, что окрошка на квасе помогает увлажнять организм в жару и поддерживает микрофлору кишечника, но может содержать избыток сахара и раздражать желудок. Кефирная версия богата пробиотиками и кальцием, но более калорийна и не подходит при непереносимости лактозы.