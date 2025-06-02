Врач Неронов советует отказаться от окрошки при наличии болезней ЖКТ

Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и причиной проблем с пищеварением. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов.
Специалист отметил, что традиционное холодное блюдо может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, особенно при проблемах с поджелудочной железой. Он рекомендует употреблять окрошку слегка охлажденной, но не ледяной, так как слишком низкая температура вредна для желудка.
Неронов пояснил, что окрошка на квасе помогает увлажнять организм в жару и поддерживает микрофлору кишечника, но может содержать избыток сахара и раздражать желудок. Кефирная версия богата пробиотиками и кальцием, но более калорийна и не подходит при непереносимости лактозы.
Врач советует воздержаться от окрошки при обострениях болезней ЖКТ и чередовать варианты на квасе и кефире в зависимости от состояния организма.
Ранее эксперт Григорий Мосин заявил, что кефирная окрошка полезнее для пищеварения.