Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Неронов советует отказаться от окрошки при наличии болезней ЖКТ

Блюдо может спровоцировать обострение заболеваний.

Источник: Аргументы и факты

Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и причиной проблем с пищеварением. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов.

Специалист отметил, что традиционное холодное блюдо может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, особенно при проблемах с поджелудочной железой. Он рекомендует употреблять окрошку слегка охлажденной, но не ледяной, так как слишком низкая температура вредна для желудка.

Неронов пояснил, что окрошка на квасе помогает увлажнять организм в жару и поддерживает микрофлору кишечника, но может содержать избыток сахара и раздражать желудок. Кефирная версия богата пробиотиками и кальцием, но более калорийна и не подходит при непереносимости лактозы.

Врач советует воздержаться от окрошки при обострениях болезней ЖКТ и чередовать варианты на квасе и кефире в зависимости от состояния организма.

Ранее эксперт Григорий Мосин заявил, что кефирная окрошка полезнее для пищеварения.