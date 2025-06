Скончался рок-музыкант Кенни Марко

В колледже Марко играл в составе группы «The Galaxies», в 17 лет он гастролировал с «Beau-Keys», в 1968 году принимал участие в записи дебютного альбома «Grant Smith & The Power». Часть коллектива, огорченная тем, что пластинка не стала популярной, переехала в Лондон, город на юго-западе Онтарио, где сформировала более успешную группу «Motherlode». Также Марко играл в группах «Dr. Music и Blood» и «Sweat And Tears», передает портал The Expositor.