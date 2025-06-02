Mirror: Опухоль головного мозга убила британца всего за несколько дней

51-летний житель Великобритании скончался спустя несколько дней после того, как врачи обнаружили у него онкологию. Об этом пишет британский таблоид Mirror.
Сообщается, что мужчина потерял сознание у себя дома. Врачи, осмотревшие пациента, диагностировали ему опухоль головного мозга.
Авторы материала отмечают, что мужчина вел активный образ жизни и был директором спортивной программы в колледже, однако в течение года его беспокоили головная боль, усталость и головокружение. Поначалу врачи выписали ему очки и назначили лекарства, не проводя детального обследования.
Спустя несколько дней после госпитализации мужчине поставили диагноз — злокачественная опухоль головного мозга. Опухоль росла быстро: пациент перенес несколько мозговых кровоизлияний, а его левую половину тела парализовало. Он провел свои последние дни жизни в окружении семьи, передает таблоид.
Ранее у пропустившей два симптома американки через год нашли рак кишечника 4-й стадии. Американка Хизер Кэндрилли более года страдала от вздутия и боли в животе, связывая это с диетой и рождением двух детей, а затем у нее обнаружили онкологию.