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«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения после переговоров

После переговоров России и Украины в Стамбуле новые загадочные сообщения передала «Радиостанция Судного дня» УВБ-76.

После переговоров России и Украины в Стамбуле новые загадочные сообщения передала «Радиостанция Судного дня» УВБ-76. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире радиостанции 2 июня в 16:00 по мск (практически сразу после завершения второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле) прозвучало слово «ибобаза».

Спустя полтора часа в эфире УВБ-76 появилось второе сообщение — «арапоблиц».

Ранее, 30 мая, в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали два новых сообщения. Известная также как «жужжалка» радиостанция передала два зашифрованных послания: «лучопторг» и «копна».