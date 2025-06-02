«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения после переговоров

После переговоров России и Украины в Стамбуле новые загадочные сообщения передала «Радиостанция Судного дня» УВБ-76. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
В эфире радиостанции 2 июня в 16:00 по мск (практически сразу после завершения второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле) прозвучало слово «ибобаза».
Спустя полтора часа в эфире УВБ-76 появилось второе сообщение — «арапоблиц».
Ранее, 30 мая, в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали два новых сообщения. Известная также как «жужжалка» радиостанция передала два зашифрованных послания: «лучопторг» и «копна».