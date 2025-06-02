Умер Джонатан Джосс, актер из «Зачарованных» и «Крутого Уокера»

Умер Джонатан Джосс, американский актер, звезда картин «Зачарованные» и «Крутой Уокер». Ему было 59 лет. Об этом сообщает TMZ.
Как отмечает издание, Джосса не стало в результате убийства. Согласно сведениям полиции, 1 июня актер серьезно поспорил с соседом на юге Сан-Антонио, из-за чего тот достал пистолет. А затем несколько раз выстрелил в артиста и попытался скрыться на автомобиле.
Однако его задержали в квартале от места трагедии. Мужчина был взят под стражу. Впрочем, актера это не спасло. Прибывшие на место медики констатировали смерть на месте. Поэтому теперь правоохранительные органы ведут расследование случившегося.
Джонатан Джосс прославился благодаря активной работе в кино. Он появлялся в картинах «Крутой Уокер», «Скорая помощь», «8 секунд» и «Зачарованные». В последней картине он сыграл одного из демонов.
Ранее стало известно о смерти американского телеведущего и режиссера Джона Бренкуса. Он ушел из жизни в возрасте 54 лет. При этом какие-либо подробности пока не приводятся. По одной из версий, он сам решил свести счеты с жизнью.