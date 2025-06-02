В Грузии вызвало резонанс исполнение школьниками песни на русском языке

Грузинские пользователи социальных сетей обсуждают исполнение песни на русском языке учениками одной из школ города Зугдиди, пишет «ВЗГЛЯД».
«Исполнение на уроке вместе с педагогом песни “Ветер с моря дул” учащимися одной из школ Зугдиди вызвало бурные эмоции в грузинских социальных сетях», — сказано в публикации.
По данным издания, некоторые пользователи потребовали «вышвынуть педагога из школы» и «оттаскать учительницу за волосы». Однако большинство из них не увидели ничего предосудительного в исполнении песни. Они предположили, что в школе проводили урок русского языка, призвали не искать «политику во всем». Кроме того, пользователи напомнили, что на уроках английского языка дети поют на английском.
Ранее сообщалось, что песня российской группы Ay Yola заняла первое место в чарте музыкального сервиса на Украине.