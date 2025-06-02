В Грузии вызвало резонанс исполнение школьниками песни на русском языке

По данным издания, некоторые пользователи потребовали «вышвынуть педагога из школы» и «оттаскать учительницу за волосы». Однако большинство из них не увидели ничего предосудительного в исполнении песни. Они предположили, что в школе проводили урок русского языка, призвали не искать «политику во всем». Кроме того, пользователи напомнили, что на уроках английского языка дети поют на английском.