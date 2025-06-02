Ларина назвала скрытый фактор развития сердечной недостаточности у пожилых

Эксперт отметила, что сердечная недостаточность остается распространенным заболеванием с высоким уровнем смертности. В последние годы число пациентов с этим диагнозом увеличивается, что связано как со старением населения, так и с ростом метаболических нарушений у молодых людей, включая ожирение, диабет и гипертонию.