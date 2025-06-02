Ларина назвала скрытый фактор развития сердечной недостаточности у пожилых

Риск развития сердечной недостаточности у пожилых людей может возрастать из-за хронического воспаления, сопровождающего процесс старения. Об этом «Газете.Ru» сообщила доктор медицинских наук Вера Ларина.
Эксперт отметила, что сердечная недостаточность остается распространенным заболеванием с высоким уровнем смертности. В последние годы число пациентов с этим диагнозом увеличивается, что связано как со старением населения, так и с ростом метаболических нарушений у молодых людей, включая ожирение, диабет и гипертонию.
Ларина пояснила, что около 40% случаев в России приходится на сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Ранее считалось, что этот тип заболевания вызван исключительно сердечными нарушениями, но теперь доказано влияние внешних факторов, таких как диабет, гипертония и почечные патологии. Эти состояния усиливают системное воспаление, ухудшая кровоснабжение тканей и работу сердца.
Особую роль, по словам эксперта, играет inflamm-aging — хроническое воспаление, связанное со старением. Даже без явных симптомов оно приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов и нарушению иммунного баланса.
Ларина подчеркнула, что проблема возрастного воспаления становится все актуальнее, особенно в России, где быстро растет число людей старше 80 лет, несмотря на отсутствие четкого медицинского определения этого состояния.
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